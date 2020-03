Forberedt på å møte morens drapsmann

nyheter

Natt til torsdag 10. januar 2019 ble Bernt Thomas Berntsens mor, Randi Berntsen (66), funnet død i sin egen leilighet i Bergen. Hun skal ha blitt utsatt for omfattende ytre vold. Randis samboer ble pågrepet i leiligheten og siktet for drapet. Han er ifølge Bergens Tidene en kjenning av politiet og er tidligere dømt for mindre forhold. Bernt Thomas uttalte dengang til vestlandsavisen at han hadde fryktet at noe alvorlig skulle skje. Han ble varslet om dødsfallet av politiet i Alta.