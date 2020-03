– Sats mer i Alta på grunn av sterk forbryter-vekst

nyheter

Senterpartiets representant i justiskomiteen, Emilie Enger Mehl, inviterte seg til besøk hos Alta tingrett og sorenskriver Torbjørn Saggau Holm. Med seg tilbake fra tingretten fikk justispolitikeren klar beskjed om at partiets frykt for å endre tingrettsstrukturen i Finnmark ikke bare ville ramme vekstsenteret, men også kommunene som i dag ligger under Hammerfest tingrett.

Kraftige reaksjoner på endringer i domstolssystemet Regjeringen vil opprettholde alle rettssteder i Norge, men slå sammen rettskretser, opplyser Justisdepartementet. – Et stort tap, sier Senterpartiet.

– Mitt råd er at Alta tingrett og Hammerfest tingrett blir en Vest-Finnmark tingrett, eller Alta og Hammerfest tingrett med ledelse plassert i Alta, det vil si en rettskrets med to bemannede avdelinger. En slik organisering vil både gi bedre rettssikkerhet for de som betjenes i dag av Hammerfest tingrett, og frigjøre ressurser som kan styrke Alta, var budskapet til Saggau Holm som la til med et smil om munnen:

– I Alta er vi en suksessbedrift. Kundene øker i motsetning til trenden hos øvrige tingretter i landet som har en nedgang i antall saker.

Flere forbrytere

Bakgrunnen er at vekstsenteret Alta også må tåle medaljens bakside. Alt tyder på at økningen i antall narkotikasaker er medvirkende til at saker med vinningsforbrytelser og voldssaker statistisk skyter i været. Forskjellen mellom Alta Tingrett og Hammerfest Tingrett med hensyn til antall straffesaker i 2019 som ble brakt for retten er dramatisk. Alta tingrett, som i sin rettskrets har 26.000 innbyggere, hadde 445 straffesaker. Hammerfest tingrett med sine omkringliggende kommuner og 16.000 innbyggere, hadde kun 267 saker.

– Samtidig hører det med til bildet at der Alta har 17 advokater, har Hammerfest kun tre der kun én av disse tar strafferettsaker. Dermed er det advokater fra Alta som fører de fleste av strafferettssakene også for Hammerfest tingrett, konstaterte sorenskriveren i sin gjennomgang.

Sorenskriveren har vært nødt til å gå ut over budsjett når det gjelder ansatte for Alta og Hammerfest tingrett. I tillegg annonserer han at lokalene i Alta må oppgraderes og utvides.

– Jeg har foreslått en organisering angående faste dommere og dommerfullmektige som er i midlertidige stillinger, som fungerer. Dette ønsker vi nå gjort permanent. Per i dag bruker jeg anslått 50 prosent av tiden på ting som er i bevegelse, klargjorde Saggau Holm.





Stor eller mellomstor?

Justispolitiker Emelie Enger Mehl, i Alta flankert av stortingsrepresentant Geir Iversen og senterpartiets varaordfører i Alta, Jan Martin Rishaug, hadde inntatt de tiltaltes side i rettssalen hvor Saggau Holm og hans ansatte fortalte om utfordringene for tingrettene i Alta og Hammerfest. Spørsmålet er om Stortinget vil gå for strukturendring slik flertallsforslaget er beskrevet for Finnmark i «NOU 2019:7 Domstolsstruktur - flertallsforslag», om en «Ytre Finnmark tingrett».

Det vil bety at Øst-Finnmark tingrett, Hammerfest tingrett og Alta tingrett slåes sammen, og at Alta blir hovedrettssted med kun avdeling i Vadsø. Forslaget innebærer at fagmiljøet samles i Alta og Vadsø. I flertallsinnstillingen sies det at dette ikke skal være til hinder for at tingretten også disponerer lokaler i Hammerfest ved behov. Sør-Varanger kommune, som i dag tilhører Øst-Finnmark tingrett, foreslås innlemmet i Indre Finnmark tingretts rettskrets.

Sorenskriver Saggau Holm er i dag sjef også for Hammerfest tingrett, en midlertidig organisering som ble gjort i mai 2019 av Domstolsadministrasjonen. Han ønsker at denne strukturen gjøres permanent, og at flertallsinnstillingen om en stor tingrett som også inkluderer deler av Øst-Finnmark vrakes.

– Det er først og fremst Hammerfest som har noe å tjene på en rettskrets. Ikke minst vil en slik løsning gi håp om mer stabil rekruttering, den vil være bedre for aktørene og være god for brukerne, det vil si befolkningen, hevder Saggau Holm.

Hand på rattet

Hva var så tilbakemeldingen fra Emilie Enger Mehl? Først og fremst at hun skulle viderebringe rådet fra tingrettsansatte i Alta.

– Senterpartiet har ikke konkludert, men vi er grunnleggende skeptisk til at Domstolsadministrasjonen skal kunne gjennomføre permanente strukturendringer uten at dette forelegges Stortinget. Vi er opptatt av å ha infrastruktur, ikke minst når det gjelder politi og rettsvesen, nærmest mulig folk. Samtidig krever vi at at stortinget, det vil si demokratiet, skal ha en hånd på rattet i forhold til strukturendringene som popper opp, sa Enger Mehl.