– Man bør teste seg hvis man har hatt ubeskyttet sex eller byttet partner

I dag åpnet Helsestasjon for unge for dropintest for klamydia. Prøven kan tas i mandager og onsdager fra klokka åtte til klokka seks begge dagene på toalettet på venterommet. Helsestasjon for unge holder til i 2 etasje på Parksenteret.

– Guttene er litt trege til å komme, derfor har vi satt av mandager fra klokka 16-18 primært for gutter. Jentene har tid på mandager fra klokka 14-16. På onsdager kan alle komme så lenge vi har åpent, forklarer Tone Dervo, leder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Alta kommune.

Selvtesting

Ifølge Dervo er det mange i Alta som har klamydia, derfor ønsker helsetjenesten at flest mulig tester seg.

– Man bør teste seg hvis man har hatt ubeskyttet sex eller har byttet partner. Mange merker ikke at de har klamydia, for det kan gi lite eller ingen symptomer, sier Dervo.

Sterilitet

Ubehandlet klamydia kan i verste fall føre til sterilitet. Derfor bør man ikke gå lenge med ubehandlet klamydia.

– I verste fall kan man bli steril. Det er kanskje ikke så viktig når man er 18, men når man er 25 og begynner å tenke på å få barn så er det jo ganske viktig, sier Dervo.

– Denne testen er gratis, og det koster ingenting å få behandling, sier hun.

Prøvesvar

Helsestasjon tar kontakt hvis det viser seg at prøven er positiv. Det kan gå opp til 14 dager, men ofte har vi svaret en uke etter at prøven er tatt.

– Du skal heller ikke ta prøven før 14 dager etter at man mulig er smittet, fordi det tar en tid før det gir utslag på testen, sier Dervo.