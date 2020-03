– Det er problematisk at det er så få parkeringsplasser ved Klinikk Alta

nyheter

Da Altaposten skrev om pensjonist Edvard Romsdal som så seg nødt til å parkere ulovlig for å rekke legetimen han hadde ved Klinikk Alta, mottok avisa tips fra flere som sier at de har opplevd det samme, og at de i likhet med Romsdal har sett det som nødvendig å parkere ulovlig.

Kommunalleder for helse og sosial, John Helland, sier han er bekymret for at det ikke er parkeringsplasser til kundene av klinikken.