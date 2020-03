Erna Solberg: Vi er forberedt på en ny migrasjonsstrøm

nyheter

– Det er viktig at avtalen mellom EU og Tyrkia, som skal håndtere strømmen av migranter og flyktninger i det østlige Middelhavet, faktisk fungerer. Det er viktig for oss, det er viktig for Europa, sa Solberg i en tale til Høyres sentralstyre søndag.

– Alternativet, der europeiske land ikke klarer å samarbeide om migrasjon, er dårlig. Vi husker godt situasjonen i 2015, med store bevegelser av mennesker til Europa. Årsaken nå er krigshandlingene i Idlib, i det som kanskje er sluttfasen av en ni år lang krig.

Statsministeren viste til at Norge har bidratt betydelig til å hjelpe mennesker på flukt i årene som er gått.

– Situasjonen vi ser nå på grensen mellom Hellas og Tyrkia, kan bety utfordringer for Europa. Hellas har fortsatt utfordringer med mange flyktninger som tidligere har kommet fra Syria. Flyktningene medfører store utgifter.

– Europa tar ansvar

Solberg slo fast at Norge støtter greske myndigheters arbeid for å få kontroll på grensen til Tyrkia.

– Det er ikke fordi Europa skal avvise mennesker på flukt. Europa tar ansvar. Men en ukontrollert tilstrømming er ingen løsning. Spesielt ikke for dem som trenger det mest, sa hun.

– Foreløpig har vi ikke sett noen stor tilstrømming til Europa. Men skulle det skje, så er vi godt forberedt. Med bakgrunn i flyktningkrisen i 2015/2016 sørget regjeringen for å få på plass en rekke innstramninger. Vi vil føre en restriktiv, ansvarlig og rettssikker innvandringspolitikk. Da må vi ha kontroll på grensen, sa Solberg.

«Russland-instruks»

Solberg varslet også at regjeringen vil videreføre den såkalte «Russland-instruksen», som gjør det enklere å nekte å realitetsbehandle asylsøknader fra utlendinger som har oppholdt seg i trygge tredjeland.

– Vi gjennomfører også grensekontroll på vår Schengen-yttergrense, og vi er svært nær å fullføre arbeidet med en beredskapsbestemmelse ved en betydelig økning i asyltilstrømningen, i tråd med Granavolden-plattformen, sa Solberg.

– I denne situasjonen er vi avhengig av å ha god dialog med andre europeiske land. Derfor vil dette være et tema når jeg tirsdag møter EUs ledelse i Brussel.

Solberg kom også med en klar appell til de stridende partene i Syria.

– Kampene må stanse, og humanitære aktører må få uhindret tilgang. Men denne konflikten må ha en politisk løsning. Partene må sette seg ned og bli enige om fred.