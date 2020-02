nyheter

Torsdag denne uka meldte Aurora kino i en pressemelding at Marianne overtar stafettpinnen etter Kjell Gundersen med umiddelbar virkning.

– Sin relativt unge alder til tross, har Marianne arbeidet i ulike roller ved kinoen i over 20 år. Hun startet som daglig leder av Freia-kiosken på gamle Alta kommunale kino i 1998, og har etter dette bekledt mange ulike roller på kinoen. De siste syv årene har hun vært leder av kioskpersonalet, hatt et utvidet markedsansvar, og har vært kinosjefens stedfortreder. I store deler av det siste året har hun vært fungerende kinosjef, sier kinodirektør i Aurora kino IKS, Geir Martin Jensen.

Hun har allerede vikariert i stillingen siden midten av november i fjor. Dermed blir ikke overgangen så veldig stor for den nye kinosjefen.

– Det er likevel litt nytt jeg må sette meg inn i, men jeg regner med at det skal gå greit. Jeg vet hva jeg går til, sier Marianne.

Elsker film

Marianne er lidenskapelig opptatt av film. Det har hun vært så lenge hun kan huske.

– Jeg brukte opp de gamle VHS kassettene med Annie og Supergirl, men jeg skjønte ikke alltid hva de sa, minnes hun.

Hun fikk jobb som avisbud da hun var 14 år. Lønna gikk i stor grad til kinobilletter. 17 år gammel fikk hun jobb i bua på den gamle kinoen.

Bortsett fra to år som gikk til studier i Tromsø, har Marianne siden jobbet på kinoen.

Varslet kutt

I februar i år varslet Aurora kino IKS at de måtte kutte seks stillinger, hovedsaklig fordi 2019 var et dårlig kinoår. I Alta er det kuttet to stillinger.

– Heldigvis har vi ikke vært nødt til å si opp noen. Vi har slått sammen stillinger og noen har gått over i andre stillinger. Tidligere var kinosjef-stillinga og kiosksjef-stillinga to stillinger, nå er dette én stilling, forklarer Marianne.

I dag er det 12 ansatte ved kinoen i Alta, med stort og smått. I tillegg har kinoen en del studenter i arbeid.

– Januar var en grei måned med tanke på seertall, Frost 2 har gått kjempebra. Den gjorde også at slutten av desember ble veldig bra for kinoen i Alta, sier Marianne.

De neste to månedene er som regel en rolig tid på kinoen, da er det påske og fjellet som lokker mange av Altas innbyggere.

– Det tar seg gjerne opp igjen i mai, sier hun.

Ønsker voksne

Det er litt for tidlig å sette seg store mål for kinoen når man er helt ny i stillingen. Likevel har hun et ønske om å kunne vise kvalitetsfilmer og trekke det voksne publikummet til kinoen. Barnefilmene går allerede godt.

– Vi må finne nye måter å nå ut til voksne på, det må jeg jobbe med, sier Marianne.

Favorittfilm

På spørsmål om hva som er hennes favorittfilm sier Marianne at hun synes det er vanskelig å plukke ut bare én.

– Det kommer helt an på sjanger, jeg har flere filmer jeg kan se om og om igjen uten å bli lei, sier hun.

Hun røper at hvis hun skal kose seg hjemme med film blir det ofte en Disney Pixar-film. Eller en superhelt-film. Avengers-universet går det mye av, sier Marianne.

Hun styrer ikke filmmenyen lokalt, Aurora kino IKS har egen film- og programsjef.

– Men vi blir jo tatt med på råd, sier hun.

Skuddårsfeiring

På skuddårsdagen, 29. februar, har kinoen i Alta fått lov å vise Disney-Pixar filmen «Fremad» som egentlig har permiere 6. mars.

– Vi får lov å sende den hele lørdagen, vi kaller skuddårsdagen for «Fremad»-dagen, røper Marianne.

Marianne tar gjerne imot tilbakemeldinger fra publikum.

– Film er film, men på kino skal det være en opplevelse, avslutter hun.

«Gamlesjefen» i ny stilling

I anledning at Marianne overtar benytter Aurora kino anledningen til å takke Kjell Gundersen – «Kino-Kjell» – så mye for innsatsen som avdelingsleder og senere kinosjef i Alta gjennom mange år. Han fortsetter i selskapet, men i en annen rolle.

– Kjell vil fortsatt berike oss med sitt gode humør, og nær 37 års kinoerfaring, sier direktør Geir Martin Jensen.