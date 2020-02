Leter etter Nord-Norges første filmkommisjonær

nyheter

Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) skriver på sine hjemmesider at det er landsdelsrådet med øverste politiske leder for kultur i fylkeskommunen, samt Nordland fylkeskommune som står bak Nordnorsk filmkommisjon. Målet filmkommisjonen er å øke markedsføringen av landsdelen, bistå til lokal bransjebygging samt sikre at internasjonale selskaper legger igjen midler hos lokalt næringsliv. Men før arbeidet kan starte må det en filmkommisjonær på plass.