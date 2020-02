Høie legger ned grunnstein for nye Hammerfest sykehus

nyheter

Onsdag orienterte administrerende direktør Eva Håheim Pedersen styret i Finnmarkssykehuset, skriver Finnmarksykehuset på sine hjemmesider.

Gleder seg

– Vi gleder oss. Dette er en viktig begivenhet for hele Finnmark, og markerer den foreløpig siste- i en lang rekke med tiltak i utviklingen av spesialisthelsetjenesten i nord, og vi er svært glad for at statsråden vil markere dette ved å legge ned grunnsteinen, sier direktøren, til nettsiden.

Nedleggelsen av grunnsteinen skjer midt på dagen, og det settes opp stortelt i tilfelle ruskevær.

– Alle er velkommen. Vi håper mange finner veien til Rossmolla for å overvære begivenheten, som finner sted den 8. juni - både medarbeidere og andre interesserte, sier Håheim Pedersen.

Milepel

Kommunikasjonsdirektør Erik Palm i Finnmarkssykehuset skriver videre at idéfasen for nye Hammerfest sykehus ble gjennomført i 2016. Året etter ble tomtevalget gjort, og i 2018 gikk prosjektet over i en konseptfase, hvor arbeidet med utforming og løsninger tok til. Vedtaket om å etablere nye Hammerfest sykehus ble gjort på bakgrunn av rapporten fra dette arbeidet, og høsten 2019 vedtok et enstemmig styre i Finnmarkssykehuset å godkjenne prosjektet. I desember samme år gjorde styret i Helse Nord endelig vedtak.

Nye Hammerfest sykehus vil ha Vest-Finnmark som opptaksområde, men vil også tilby spesialisttjenester for resten av Finnmark.

– Nedleggelse av grunnsteinen er en viktig milepel, og markerer samtidig byggestart for det nye sykehuset, skriver Palm.