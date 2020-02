nyheter

Hætta, som blir blir 80 i år, er produktiv som få. Hans siste bokverk, som er selvutgitt, handler om samisk kultur og historie fram til 1848. Og Hætta slutter ikke å provosere, skriver kommunikasjonsrådgiver, Magne Kveseth, på UiTs hjemmesider.

– Bokverket som forskeren, historikeren, lærerskolelæreren og samfunnsdebattanten har gitt ut, er et særs innholdsrikt verk. Ikke mindre enn 441 tettpakkede sider bruker Hætta på sin historiske dokumentasjon av samisk kultur og historie før fornorskningspolitikken ble vedtatt. Hætta mener denne startet i 1848. Hætta skriver i boka at Stortinget gjorde sitt formelle vedtak om fornorskning i 1848, men at den praktiske gjennomføringen av politikken først skjøt fart på 1900-tallet. Det forklarer forfatteren slik:

«Prosessen tok tid på grunn av motstridende holdninger og ikke minst lange avstander og manglende infrastruktur. Dessuten var sentralmyndighetene ofte langt mer opptatt av de politiske forhold lenger sør.»

Hætta forklarer at han i denne nyutgivelsen legger særlig vekt på kulturaspektet og med det også den «..indre utviklingen av det samiske samfunnet gjennom forhistorisk- og historisk tid.»

– Med en usedvanlig skarp penn og stor oversikt over hendelser i historia, har debattant og «samesynser» Odd Mathis Hætta hele livet bidratt til den politiske debatten om samer, samesak og samfunnsutvikling, skriver Kveseth.