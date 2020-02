Regjeringen tar grep for å sikre nok beskyttelsesutstyr

nyheter

I statsråd fredag ble det vedtatt en ny forskrift i tilknytning til smittevernloven. Formålet er å sørge for at Norge har nok nødvendig utstyr som helsetjenesten kan få bruk for, dersom koronaviruset sprer seg her i landet.

Først og fremst vil regjeringen skaffe seg oversikt over hva som er tilgjengelig, og private aktører skal derfor rapportere inn hva de har.

Men det er også viktig for regjeringen å hindre at lagre av medisinsk beskyttelsesutstyr selges ut av landet. Derfor har regjeringen gjort det mulig å iverksette tiltak som restriksjoner på salg eller forbud mot parallelleksport.

– Vi har etablert en forskrift som gjør det mulig å rasjonere på utstyr som er nødvendig i forbindelse med dette utbruddet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

Dialog med næringslivet

Forskriften gjelder alt fra munnbind og vernedrakter til øvrig aktuelt medisinsk utstyr. Høie håper at tiltaket kan løses i samarbeid med de private aktørene.

– Vi vil bidra til å løse helsetjenestens utfordringer – fortrinnsvis i dialog med næringslivet, men vi har forskrift i bakhånd hvis vi har behov for det, sier han.

Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk har utarbeidet lister over kritiske legemidler, og det er hentet inn lagerstatus fra legemiddelgrossister, apoteker og lignende. Helseregionene har fått beskjed om å begrense unødvendig bruk av utstyr.

Ved å delegere myndighet til smittevernloven på denne måten, vil regjeringen kunne sette i kraft regler etter hvert som situasjonen utvikler seg. Om det blir nødvendig, kan man også fravike gjeldende lovgivning.

Støvmasker rives bort

Trass i myndighetenes advarsler mot å bruke munnbind og masker for å unngå koronasmitte, har salget gått til himmels.

Flere apotekkjeder har for lengst gått tomme for munnbind. Det har ført til at stadig flere hamstrer støvmasker i byggevarebutikker. På varehuset Jula i Mjøndalen i Viken selges støvmasker som aldri før, skriver Drammens Tidende.

– Det har gått helt usedvanlig mange. Det er egentlig litt krise. De kundene som skal bruke maskene i forbindelse med jobb, får ikke tak i dem, sier skiftansvarlig Stein Dalbu til avisa.

Folkehelseinstituttet har advart mot at friske folk skal bruke maske eller munnbind. Det kan gi falsk trygghet – og faktisk økt smittefare fordi folk oftere tar seg til ansiktet. Personer som er syke, kan imidlertid bruke munnbind for å hindre smitte til andre, ifølge helsemyndighetene.

Orienterer Stortinget

Helsedirektoratet har hovedansvaret for den faglige oppfølgingen, men Høie får løpende informasjon. Resten av regjeringen orienteres også jevnlig, men hittil har det ikke vært nødvendig med noen ekstraordinære møter om situasjonen.

Neste uke vil Høie orientere Stortinget om status for utbredelse av viruset og håndtering av situasjonen både i Norge og internasjonalt. Høie mener at Norge er godt rustet, og sier at Fylkesmennene nå rapporterer inn status for beredskap.

– Mitt klare inntrykk er at kommunene har gode planer. Det er et system som er forberedt og trent fordi man har vært i situasjoner tidligere, som for eksempel svineinfluensaen, sier han.

Det er per i dag ikke aktuelt å se på økonomisk kompensasjon for ekstrautgifter kommunene måtte ha for beredskap og håndtering, sier han.

– Dette er en del av kommunens beredskapsansvar. Vi må komme tilbake til det hvis det viser seg at det handler om økonomiske ressurser, men vi er ikke der nå, sier Høie.