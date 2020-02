Personer i hjemmekarantene har rett til sykemelding

nyheter





Hvis en lege har vurdert at man må holdes isolert fordi man kan være smittet av koronaviruset, har man rett til sykemelding, opplyser Nav.

Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om pasienten faktisk er smittebærer, og dersom kommunelegen nedlegger forbud mot at en arbeidstaker gjør jobben sin på grunn av smittefare, i en melding på sine nettsider.

Dersom personer isolerer seg uten anbefaling fra lege, vil de ikke ha rett til sykepenger eller andre ytelser fra Nav.

Flere i Alta testet

I går ble det kjent at flere personer i Alta er under testing av Korona-viruset. Prøvesvarene var i går ikke klare, og Altaposten har fredag formiddag ikke lyktes i å få kommuneoverlege Frode Øvrejord i tale for å hører om resultatene foreligger. Ved mistanke om smitte har Øvrejord klare råd til befolkningen:

– De skal ikke møte opp på legevakta, men ringe oss. De vil da få beskjed om å enten kjøre selv eller be andre kjøre deg om de er for dårlige til å kjøre selv. De må ikke ta drosje eller kollektiv transport. Dette for å unngå smitte til andre. Når de ankommer legevakta blir de kjørt på baksiden og tatt inn ambulanseinngangen. Her blir det tatt prøver. To fra nese og en fra hals. Så sendes disse til Tromsø, sammen med historikken på hvor de har vært de siste fjorten dagene og hvem de har hatt kontakt med som kan ha hatt smitten. Hvis de ikke er så syke at de trenger å innlegges på sykehus, blir de satt i isolasjon hjemme. derfra er det fastlegen som foretar den videre daglige oppfølgingen.

Helsedirektoratet har opprettet en virus-informasjonstelefonen for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Nummeret er 815 55 015.

Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer.

Folk som tror de kan være smittet av koronaviruset, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117.

Folkehelseinstituttet har følgende råd for å unngå smitte:

* Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig.

* Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer.

* Sykdommen kan smitte på tre måter:

– gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte)

– ved direkte kontakt med syke

– ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander

* Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager.

* Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser.

* Munnbind anbefales ikke for friske personer.

* Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

* Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.