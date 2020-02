Fått 13 mill til krisa: – Dette hjelper selvfølgelig godt på

nyheter

– Bedre sent enn aldri. Dersom beitekrisen vedvarer er det trolig ikke nok, men dette hjelper selvfølgelig godt på. Nå håper jeg bare at pengene blir bevilget raskt og at vi også får helikoptertransport som våre naboer har fått, sier reineier Nils Mathis Sara i distrikt 30 C Østre sone, i en kommentar til Altaposten.