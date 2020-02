Årsmøtet i Finnmark Ap er avlyst grunnet koronafrykt

nyheter

Fredag møttes flere Ap-politikere fra Finnmark for å delta på årsmøte i Alta, men bare timer etter at møtet var i gang måtte det avbrytes.

Bakgrunnen er at man ble gjort oppmerksomme på at noen av deltakerne er satt i hjemmekarantene. En kilde sier at tre-fire delegater fra Alta er satt i viruskarantene, informasjon Altaposten senere har innhentet tyder på at det maksimalt kan være snakk om to.

Som følge av utviklingen valgte Finnmark Ap å avlyse årsmøtet.

Det er for Altaposten ukjent om en eller flere av disse har deltatt også på årsmøtet til Alta Ap, som var torsdag. Hvis så er tilfelle kan flere personer på dette årsmøtet ha blitt eksponert for mulig smitte.

Altaposten er kjent med at det skrives en pressemelding som skal ut så snart som mulig.

På forespørsel fra Altaposten klokka 21.40 vil ikke leder Kristina Hansen i Finnmark Ap bekrefte de faktiske forhold, men avbryter telefonsamtalen med å si «jeg ringer tilbake».

21.54 sender Finnmark Ap ut en pressemelding (se nederst i saken) hvor dette bekreftes.

En kom fra smitteområde, og har symptomer

Litt senere, klokka 21.56 bekrefter Kristina Hansen, at de utsetter årsmøtet i Finnmark Ap:

– Det kan virke mer dramatisk enn det er, men Verdens Helseorganisasjon (WHO) har veldig strenge anbefalinger i forbindelse med mistanke om smitte av koronavirus. Her er det ikke påvist noen smitte, men en av møtedeltakerne har vært i et område med vedvarende koronasmitte - og har symptomer. Da er man obs på situasjonen, sier Hansen, før hun legger til:

– Vedkommende er i karantene, men det er ikke påvist koronavirus hos vedkommende.

Kommuneoverlegen i Alta er kontaktet i anledning saken, og har vært på årsmøtet for å snakke med de som var nådd å komme hit.

– Fylkeslegen er også kontaktet, og vi følger nå deres råd om å avlyse møtet. Dette baserer seg på råd fra WHO om å være ekstra forsiktig og gjøre ekstra, strenge tiltak ved større ansamlinger.

Hansen sier at det helt konkret er snakk om at det knyttes spesifikk oppmerksomhet til en person:

– Vedkommende har vært i et slikt område der det har vært påvist smitt. Vedkommende har videre vært i kontakt med mange av oss.

– Hvordan er stemninga nå, er man redde?

– Ingen er redde. Kommuneoverlegen var her, og holdt en fin orientering. Vi ser ingen grunn til å være bekymret hverken for oss eller dem vi skal hjem til. Men får man influensasymptomer, så må man være obs på dette og få det sjekket.

– Samtidig er det en absurd situasjon, man er forberedt på et årsmøte og folk er begynt å komme. Årsmøtet er en stor greie for partiet, så det er spesielt – men sånn er det.

– Gjøres det tiltak på hotellet der dere er?

– Det vet jeg ikke, jeg ser at de har egne råd og informasjonsskriv. De har sine forholdsregler, sier Hansen.

To i karantene

Rådmann Bjørn-Atle Hansen bekrefter overfor Altaposten at to personer er satt i karantene i løpet av fredag.

– I tillegg er det noen som tidligere har vært satt i karantene, sier han.

Hansen vil ikke bekrefte at disse to er eller har vært deltakere under noen av årsmøtene i regi av Ap, eller om de tilhører Ap.

Han presiserer imidlertid at det ikke i noen av tilfellene er snakk om personer som har fått påvist smitte.

– Ingen, hverken de tidligere tilfellene eller de som er satt i karantene i dag, har så langt fått påvist noe. Vi gjør dette med bakgrunn i blant annet hvor vedkommende har vært den siste tiden. Rådene er at vi skal iverksette «aggressive tiltak», og da må man være føre var.

Rådmannen sier det foreløpig ikke er vurdert å sette krisestab.

- Men vi overvåker situasjonen og har retningslinjene klare. Vi er opptatt av at man ikke hausser opp situasjonen unødvendig, dette er «føre var»-tiltak, ingen har fått påvis koronasmitte, gjentar Hansen.

Han viser for øvrig til kommunens hjemmeside for mer informasjon knyttet til smittetiltak og annet relatert til koronaviruset.

Dette skriver Finnmark Ap i pressemeldingen

Finnmark Arbeiderparti har i kveld besluttet å utsette årsmøtet, som skulle holdes lørdag 29. februar og søndag 1. mars i Alta. Bakgrunnen for dette er at en av møtedeltakerne har oppholdt seg i et område med vedvarende spredning av coronaviruset og har influensasymtomer. Personen er nå i karantene, men har før dette vært i kontakt med flere av møtedeltakerne. Konklusjonen om å utsette årsmøtet baserer seg på faglige råd fra kommuneoverlegen i Alta og Fylkesmannen i Troms og Finnmark ved Fylkeslegen, som vektlegger føre-var prinsippet og råd fra WHO om å være ekstra strenge i vurderingen i forbindelse med samlinger.