Virussmittet Tromsø-kvinne: – Jeg har det bra

Den virussmittede kvinnen som sitter i hjemmekarantene i Tromsø, sier at hun har det bra og at hun gleder seg til isolasjonsperioden er over.

– Men ting tar utrolig lang tid når du sitter i isolasjon. Alt tar mye lenger tid enn du ville trodd, sier kvinnen til iTromsø.

Kvinnen, som ønsker å være anonym, kom lørdag formiddag hjem fra et av utbruddsområdene i Kina. Hun ble testet to ganger, hvorpå den siste prøven viste et svakt positivt resultat.

Passasjerene som var på samme fly hjem fra Kina, er blitt kontaktet, men Folkehelseinstituttet har understreket at det er svært lite sannsynlig at kvinnen er smittefarlig.