Venstre var splittet i fradelingssak, Noodt innrømmer tabbe: – Jeg stemte mot noe jeg er for

Venstre-politikeren tar selvkritikk på at det som for utenforstående kan virke som vingling i en mye omtalt fradelingssak i Tverrelvdalen. Jens Sivertsen har søkt om fradeling av to boligtomter til sine sønner i lisiden, i et bratt areal bestående av fjellknauser og skog. I søknaden er tilførselsvei til tomtene planlagt i eiendomsgrensen til naboeiendommen. Bonden som dyrker arealene har bekreftet at veien for han vil være et gode i forbindelse med driften. I tillegg har Sivertsen dyrket opp et annet skogsareal av betydelig størrelse som bonden nå får tilgang til å høste.