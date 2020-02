Nora og Johannes vant Love Island

nyheter

Nora Haukland fra Alta og kjæresten Johannes Klemp trakk det lengste strået i TV2-serien «Love Island».

For åtte uker siden flyttet ti unge, single menn og kvinner inn i en villa utenfor Buenos Aires i Argentina, i håp om å finne kjærligheten. Underveis i programmet har nye single flytte inn i villaen, og TV-seerne har vært med å stemme over hvem de vil ha med videre gjennom «Love Island Norge»-appen. Det er seerne som har stemt frem vinnerne.

– De vant seernes hjerter og fikk flest stemmer sammenlagt i finaleuka, skriver TV2.

TV2 forklarer at konseptet er slik at de to vinnerne får hver sin konvolutt, og i en av dem er det 300.000 kroner. Den personen som får pengene, kan velge om han eller hun skal beholde alt selv eller dele med partneren.

– Det var Johannes som fikk konvolutten med pengene, og dermed var valget opp til ham. Han valgte å dele pengepremien med Nora, skriver TV2.

Nora sa til TV2 at det er utrolig fint å kjenne på at kjærligheten deres har blitt sett.

– Vi har kanskje noen ganger følt på at vi har slitt litt med å være følsom og vise følelser med ord. Men vi har begge blitt bedre, og det er fint å vite at vi har blitt sett. Jeg er så takknemlig, sier Nora.

– Det er fortsatt litt uvirkelig, sa Nora.