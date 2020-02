Nekter å ta over fiskerihavner fra staten: – Vilkårene er for dårlig

nyheter

Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark nekter å ta over 300 havner. Fylkene mener det følger altfor lite penger med ansvaret.

Den 1. januar ble 158 fiskerihavner sør for Møre og Romsdal ført over fra staten til fylkene, men nordover langs kysten har ikke fylkene signert avtalen med staten, skriver VG.

– Vilkårene er for dårlige. Det er altfor mye er uavklart. Det ligger 50 millioner til Troms og Finnmark, som er et meget fiskeriavhengig fylke med en veldig lang kyststripe, sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen i Troms og Finnmark.

Hun peker på at summen er for liten til å vedlikeholde, modernisere og bygge ut havnene. Onsdag møtes fylkene hos samferdselsdepartementet i Oslo.

Der fikk fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) i Møre og Romsdal beskjed om at det blir bevilget 10 millioner til fylkets 62 havner. Torve kaller det «en hån mot Kyst-Norge».

– Det er en dramatisk beskjed. Det har egentlig ikke sunket helt inn ennå hvor alvorlig dette er. Vi har analyser som sier at vi har etterslep som er over 100 millioner bare på vedlikehold. Så vi er litt satt ut, sier hun til avisen.

Trøndelag fikk ifølge VG presentert 10 millioner til 66 havner.

Statssekretær Ingvild Ofte Arntsen skriver i en epost at det er bevilget omtrent 155 millioner som overføres når avtalene blir inngått og at departementet håper å komme fram til en avtale med fylkene.

