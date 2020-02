Dette gjør reiselivs-Trygve for å hindre Korona-smitte

nyheter

–Jeg hadde et møte med alle guidene mine allerede i begynnelsen av februar, hvor det og var helsepersonell tilstede. Her hadde vi en gjennomgang av hva vi skal gjøre i forhold til Korona-situasjonen og vi finjusterte de prosedyrene vi har for smittevern og lagde nye tiltak i forhold til situasjonen som er akkurat nå, forteller Nygård, som i løpet av vinteren har tatt imot tusenvis av turister fra hele verden.