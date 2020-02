Mads Stian inn i styret

nyheter

Tidligere oppvekstsjef i Alta kommune, Mads Stian Hansen, får plass i det nye styret til Finnmarkssykehuset, som ble oppnevnt av Helse Nords styre i dag.

Harald tar ikke gjenvalg Fire år ble nok som styreleder i Finnmarkssykehuset.

Honningsvågingen er lærerutdannet, men er programleder for Nordnorsk lederutvikling. Han er også kjent fra sentrale verv i norsk håndball og har blant annet vært leder for damelandslaget under store mesterskap. Han er nå bosatt i Alta.

Den nye styrelederen kommer fra Nittedal. Lena Nyvo Helli har master i farmasi, men har også lang ledererfaring. Hun erstatter Harald Larssen som ba om avløsning tidligere i vinter. Gudrun Rollefsen fra Hammerfest er med videre som nestleder i styret. Hun er til daglig direktør i Hammerfest energi.

Fastlege Siriann Gulsrud fra Kautokeino fortsetter i styret. Det samme gjør Gro Brandshaug, som til daglig er daglig leder i Kirkenes næringshage.

Oslo-lege Andras Moan, siviløkonom Jan Petter Monsen fra Helse Nord-systemet er også med i det nye styret, mens Silje Ingebrigtsen fra Alta ikke er med videre.

Ba om utsettelse av sykehus-vedtak Styremedlem Silje Ingebrigtsen ville utsette sykehusvedtaket, men fikk ikke gjennomslag.

Ansatterepresentanter er: Kristina Eriksson Nytun, Stian Johnsen, Ole I. Hansen, Svein A. Størdal. Observatør for brukerutvalget er Kjell Magne Johansen.