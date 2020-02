Frykter uklare regler gir gambling med liv og helse

nyheter

Under et opphold i familiens sommerhus i Sverige, fikk Svein Bergs kone Turid hjerneblødning. Det ble straks ringt etter ambulanse og 32 minutter senere var ambulansen på plass. De fraktet Turid til sykehuset i Kalix, og deretter videre til Universitetssykehuset i Umeå.

Det viste seg at hun hadde to hjerneblødninger. I løpet av natta fikk hun også et hjerneslag som førte til at hjernen hovnet opp. Trykket i hodet ble så stort at legene var nødt til å fjerne en beinlapp på høyre side av Turids hode for å lette på trykket.

Turid er, etter et langt opphold på Universitetssykehuset i Umeå og på Universitetssykehuset i Tromsø (UNN), overført til sykehjemmet i Alta. Hun kan gjøre det aller meste selv, men venstre arm og fot fungerer ikke, selv om hun har full følelse i både arm og fot. Hun er derfor avhengig av rullestol. Nå venter Turid og familien på at beinlappen som ble operert vekk, skal settes på plass.

Ikke CT i Alta

Tirsdag i forrige uke ble Berg oppringt fra sykehjemmet. Turid hadde hovnet opp der beinlappen er fjernet. Legevakta kontaktet nevrologisk avdeling på UNN og Hammerfest sykehus. De kom fram til at det må tas en CT av Turids hode for å finne ut om hevelsen skyltes en ny blødning. Hun skulle sendes til Hammerfest med ambulansefly for å få gjennomført CT-røntgen på Hammerfest sykehus.

– Jeg spurte om vi ikke kunne ta CT-røntgen i Alta, men det lot seg ikke gjøre. Siden dette var utenfor ordinær arbeidstid, måtte at mange komme ekstra på jobb, og det ville bli for dyrt, forklarer Berg.

Berg argumenterte for at Turid måtte sendes direkte til Tromsø. Hvis dette var en hjerneblødning, som de mistenkte, ville man spare tid på å la være og reise om Hammerfest.

Eget ansvar

Det var ikke et alternativ å sende Turid direkte til Tromsø, slik familien ønsket. UNN ville vært rett sted for Turid om det skulle vise seg at det var en ny hjerneblødning. Fra UNN fikk de beskjed om at der var det fullt.

– Vi fikk beskjed om at det ville være vårt ansvar, hvis Turid ikke kunne sendes til Hammerfest, sier Berg.

– Dermed hadde vi ikke noen valg, og ikke mer å diskutere. Vi måtte jo finne ut hva som var årsak til hevelsen, sier han.

Dårlig vær

Han kjøper ikke argumentene med at CT-maskinen i Alta er for kostbar til å bruke etter normal arbeidstid – og at det derfor lønner seg å scramble ut et ambulansefly for å frakte pasienten til undersøkelse i Hammerfest.

– Etter fire timer, og lange diskusjoner om hvor det var best å sende Turid, var vi klare til å reise med ambulanseflyet, sier Berg.

På flyplassen får Berg og kona beskjed om at det så dårlig vær i Hammerfest, at piloten likevel vil fly direkte til Tromsø. Heldigvis var ikke hevelsen så alvorlig som man først antok. Man regnet med at hun hadde sovet mye på den ene siden og at det var årsak til hevelsen, alternativt at det hadde lekket spinalveske.

– CT og MR viste ingen forverring i Turids tilstand, men ingen kunne vite det før det var tatt en CT, sier Berg.

Gambler med livet

Berg mener prosedyrene tilsier at når det gjelder mistanke om hjerneblødning, som i dette tilfellet, og når det er mistanke om hjerteinfarkt, skal pasientene sendes UNN i Tromsø. Det han opplever er imidlertid ikke slik.

– Jeg har hatt sju hjerteinfarkt, og hver gang har jeg blitt sendt til Hammerfest først, og senere til Tromsø. Sist jeg ble hjerteoperert var det konstatert feil på hjerteklaffen, men likevel måtte jeg bli sendt til Hammerfest. Jeg lå der i tre dager før jeg ble sendt videre. Det var bare flaks at jeg kom frem før den andre klaffen stoppet, forklarer han.

Berg har mange eksempler, samt egne erfaringer, og mener dette er å spille med livene til folk.

– Både pasient og pårørende blir satt i en situasjon der de må ta vanskelige avgjørelser. Alle vet, at når det gjelder hode og hjertet, så skal vi direkte til Tromsø. Min familie er et bevis på at det er langt mellom liv og lære. Det sitter noen i Tromsø og bestemmer hvor du skal. Treffer man på den rette legen er man heldig, hvis ikke går det galt. Det finnes ikke rutine på dette, beskriver han.

Berg mener folk er blitt lurt til å tro at det som har med hode og hjerte å gjøre fører til at du automatisk blir du sendt direkte til Tromsø.

– Jeg håper at det ikke skjer noe, man vet aldri om man overlever. Marginene har vært på min side til nå, sier Berg.

Han er fortvilet over det han mener er manglende kompetanse på Hammerfest sykehus.

– Det kan være at jeg har hatt maksimalt uflaks med sykehuset, sier han.

Prosedyrer for hjerneslag er på plass i mars

Det finnes «kjøreregler» for hjertepasienter, mens fra mars skal prosedyrene for hjerneslag være klare.

Medisinsk fagsjef ved Finnmarkssykehuset i Hammerfest, Harald G. Sunde, forteller at Finnmarkssykehuset har skriftlig prosedyre (PR38891), gyldig fra 18. februar 2018, som sier hvilke hjertepasienter som bør transporteres direkte til UNN Tromsø.

Bidrar til avklaring

Første punkt forklarer at hensikten med prosedyren er å bidra til avklaring om hvilke akutte hjertepasienter som skal legges direkte inn fra Finnmark til UNN-Tromsø, uten å innlegges lokalsykehus, samt hvem som skal kontaktes på UNN ved slike innleggelser.

Prosedyren gjelder for primærleger i Finnmark, ambulansepersonell i Finnmark, personell i luftambulansetjenesten i Finnmark, personell ved AMK-Finnmark og AMK-Tromsø, leger ved hjertemedisinske avdelinger i Kirkenes, Hammerfest og UNN-Tromsø.

Må gjøre avveining

– Mange pasienter med hjerteproblemer skal legges inn på lokalsykehusene i Finnmark, men noen skal transporteres direkte til UNN-Tromsø for å unngå unødvendig tidsbruk i Finnmark. Prosedyren tar sikte på å beskrive hvilke hjertepasienter som skal vurderes for å bli transportert rett til UNN-Tromsø, heter det i prosedyre PR38891.

Her klargjøres det også at det er legen sammen med AMK må gjøre en avveining mellom fordeler og ulemper ved direkte transport til UNN i hvert enkelt tilfelle. Forutsetningen for at pasienten skal sendes rett til UNN er:

a) man vet at pasienten skal til UNN for endelig behandling og

b) man antar at den nytten et opphold på lokalsykehuset vil gi, ikke vil oppveie ulempen som ligger i den forsinkelsen en slik lokalsykehusinnleggelse vil medføre.

Prosedyre for hjerneslag

Ved mistanke om hjerneslag i Alta er Finnmarkssykehuset i ferd med å legge siste hånd på de prosedyrene som skal gjelde. Prosedyren er gjeldende fra midten av mars 2020.

– I henhold til prosedyren skal det da utføres akutt CT i Alta, eventuelt gis blodproppoppløsende middel hvis CT viser blodpropp, og deretter skal pasienten transporteres videre til rett sykehus. For noen pasienter vil Hammerfest sykehus være rett destinasjon, for andre vil det være UNN. Hvis CT viser hjerneblødning og hvis det kan være aktuelt med et nevrokirurgisk inngrep bør pasienten sendes rett til UNN ettersom det ikke utføres hjernekirurgi i Hammerfest, sier Sunde.

Helsevesenet har ansvaret

Han opplyser også at denne ordningen skal fungere med døgnberedskap året rundt (24/7), og skal etter planen være operativ fra midten av mars 2020.

– Det skal presiseres at prosedyren ikke gjøres gjeldende før alle involverte har deltatt på nødvendig opplæring. Mange ble lært opp i forrige uke, og de resterende skal etter planen gis opplæring denne uka, opplyser Sunde.

Det ikke er vanlig å legge ansvar for pasienten over på pårørende.

– Nei, pårørende skal ikke måtte ta noen aktiv rolle i slike situasjoner, de skal kunne forvente at helsevesenet har entydige prosedyrer og er drillet på disse, sier Sunde.