Folkehelse i Alta

God fysisk og psykisk helse handler ikke bare om fravær av sykdom, men også om positive aspekter som mestring, trivsel og livskvalitet.

Det er med andre ord mange forhold som påvirker helsen til den enkelte. Folkehelsearbeidet der vi bor, altså samfunnets direkte og indirekte innsats for å fremme befolkningens helse og trivsel, er også avgjørende. Folkehelse omhandler den samlede helsetilstanden i befolkningen. Sentrale strategier i folkehelsearbeidet er å styrke helseressurser og utjevne forskjeller innenfor levekår, miljø og sosiale nettverk, samt tilrettelegge for gode levevaner. Alle landets kommuner er pliktig til å ha en oversikt over egen folkehelse, og hvilke positive og negative faktorer som virker inn på denne.

Folkehelsearbeidet i Alta kommune

Hvert fjerde år har kommunens folkehelsegruppe, tverrfaglig sammensatt fra hvert tjenesteområde i kommunen, ansvar for å utarbeide en oppdatert folkehelseoversikt i Alta kommune. Dette gir grunnlag for det vi kaller grunnlagsdokumentet. Denne vedtas politisk og forankres på tvers av alle ansvarsområder i kommunen. Folkehelseutfordringene som fremkommer i grunnlagsdokumentet er utgangspunktet for det langsiktige folkehelsearbeidet i kommunen. I tillegg er FNs bærekraftmål, regjeringens folkehelsemelding og kommuneplanens samfunnsdel viktige styrende dokumenter.

For å kunne jobbe målrettet mot folkehelseutfordringene defineres forslag til mål og strategier innenfor gitte fokusområder. I perioden 2020-2024 skal Alta kommunes folkehelsearbeid ha hovedfokus på følgende fem fokusområder:

Psykisk helse

Oppvekst og læringsmiljø

Inaktivitet

Barnefattigdom

Vold og overgrep i nære relasjoner

Det som gjenstår for folkehelsegruppen nå er utarbeidelse av mål og strategier for inneværende periode, år 2020-2024. Dette vil være veiledende forslag til hvordan kommunen kan redusere folkehelseutfordringene vi står ovenfor i dag.

Ønsker du å bidra i folkehelsearbeidet?

Folkehelsegruppen i Alta kommune inviterer til åpent møte med kafédialog onsdag 4. mars klokka 1800-2030 på Alta bibliotek. Vi inviterer frivillige, lag og foreninger, og ønsker i tillegg kommunale og offentlige representanter. Hensikten er å samle innspill og råd til hvordan kommunen kan nå folkehelseutfordringene innenfor de gitte fokusområdene. Alle som er interessert i kommunens folkehelsearbeid er hjertelig velkommen! Se mer informasjon om arrangementet på Alta kommune sin nettside eller på facebook; Folkehelse i Alta. Det serveres mat og drikke, og deltakelse er gratis.