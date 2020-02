– Hvem som får klubbkassa avgjøres etter påske

nyheter

Edvard Romsdal forteller at en epoke for elgjegerne i Alta er over, men at klubbkasse foreningen gjorde stor gjennom flere tiår nå skal komme andre til gode.

– Det er en tid for alt, og nå har Alta Elgjegerforening gjort sitt. Jeg tror elgjegerforeningen har vært viktig i en tid da elgjakt har omfattet stadig flere, og blitt svært viktig for mange. Nå er vi kommet til den konklusjonen at foreningen ikke er like viktig for jegerne som den har har vært og har tatt konsekvensen av det, fortalte den nedlagte foreningens talsperson, Edvard Romsdal, for noen dager tilbake.

Han konstaterer at elgjegerforeningen hadde en god del penger i kassa da den nylig ble vedtatt lagt ned.. Derfor inviterte Romsdal og co lag og foreninger som driver virksomhet rettet mot barn og unge spesielt, men også andre ideelle foreninger som gjør en innsats for lokalsamfunnet, å søke oss om tilskudd. Romsdal forteller at de ønsker å spre pengene i lokalsamfunnet.

– Vi har allerede fått inn søknader etter at vi gikk ut i Altaposten med invitasjonen. Søknadsfristen går ikke ut før 31. mars. Straks etter påske vil vi behandle søknadene og ta en avgjørelse hvem som får. Hele klubbkasse skal fordeles, sier Edvard til Altaposten.