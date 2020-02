Strømmet til da nye Alta Motor åpnet med et smell: – Endelig!

nyheter

Mandag ettermiddag, etter et kort men intenst fyrverkeri og en enda kortere "velkommen inn" fra daglig leder Rolf G. Pedersen, kunne hundrevis (kanskje nærmere tusen?) frammøtte slippe inn dørene for å ta Alta Motors nye lokaler i skue. Akkompagnert av ACDCs «Thunderstruck» møtte gjestene scenerøyk og lys, brede smil fra de ansatte som sto i geledd ved inngangsdøra og ikke minst et helt nytt lokale fylt til randen av nypolerte glis.