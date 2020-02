nyheter

Statens vegvesen melder om en kontroll på Kvenvikmoen ved Alta, som endte med anmeldelser søndag.

En fører anmeldes for brudd på kjøre-hviletid, det vil si for mye kjøring og lite hvile.

En fører som kjørte med farlig gods uten kompetanse, og uten at kjøtetøyet var merket, blir anmeldt for dette. Det ble gitt ett bruksforbud for feil merking av spesialtransport. 44 kontrollert ble kontrollert.