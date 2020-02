Ville ikke åpne bildøren, politiet måtte knuse vinduet

nyheter

Politiet i Finnmark har natt til lørdag meldt om mest uro i Alta og Hammerfest.

ALTA:

Like etter midnatt stoppes en sjåfør og blir tatt med til blodprøve, siktet for promillekjøring. Den mannlige sjåføren skal ha nektet å åpne vinduet eller døren på bilen, som endte med at politiet måtte knuse vinduet for å få han ut. Mannen ble satt i arresten på grunn av utagerende oppførsel og beruselse.

I halv ett-tiden får en 20-åring advarsel fra politiet etter å ha kjørt for fort i Bossekop. Førerkortet er i fare hvis han ikke forbedrer atferden.

Like før klokken 03 blir en mann i 20-årene bortvist fra Alta sentrum. Mannen skal ha vært plagsom for andre folk i området. Pålagt å forlate området av politiet.

HAMMERFEST:

Like etter midnatt blir en mann pågrepet for å ha knust inventar på et bofellesskap. Han skal ha drukket mye alkohol, og ble pågrepet av politiet og satt i arrest.

Like før klokken 01 blir en mann i 50-årene bortvist fra sentrum på grunn av kranglete oppførsel. Mannen får ikke lov til å komme til sentrum før kl 08.

Like etter klokken 01 gir politiet sin rapport etter gjennomført kontroll av byens utesteder. Fokus var skjenking, beruselse, sjekk av dørvakter og nødutganger. Lite folk på byen og alt i orden.