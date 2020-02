nyheter

Statens vegvesen har lørdag gjennomført kontroll av tunge biler på Kvenvikmoen i Alta.

Totalt 28 kjøretøy ble kontrollert.

En fører ble stoppet for overlast, det resulterte i 3.800 kroner i gebyr. I tillegg fikk sjåføren bruksforbud og 500 kroner i dokumentgebyr.

To andre bruksforbud ble delt ut under kontrollen, en for dårlig brems og en for manglende løyve.

– 3 kjøretøy med tekniske mangler må fremvises senere, legger Statens vegvesen til.