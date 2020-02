40 ble avakuert fra E69 i Nordkapp

nyheter

Det ble en smule dramatisk på E69 i Nordkapp torsdag. Ras og fare for ras gjorde at 40 personer måtte evakueres, blant annet 17 fra en utenlandsk turistbuss, opplyser Statens vegvesen.

– Alle personer er i sikkerhet, men mesteparten av veinettet i Nordkapp er stengt på grunn av ras eller fare for ras. Det er usikkert når E69 kan åpnes igjen, opplyser byggeleder Torkjell Johnsen i Statens vegvesen.

Måtte gå

Mange samtidige hendelser torsdag fikk konsekvenser. Allerede ved 12.30-tiden kjørte en kolonne seg fast mellom Skarsvåg og Honningsvåg. Det endte med at de som var i kolonnen måtte gå noen hundre meter fra fjellet til krysset til Kamøyvær, der lokalbefolkningen stilte opp. Noen timer senere ble E69 sperret i Skipsfjorden av et ras som var om lag 30 meter langt og et par meter høyt, der de evakuerte til Kamøyvær, opplyser vegvesenet på egne nettsider.

Kjørte seg fast

Ikke nok med det; en finsk turistbuss med 16 asiatiske passasjerer kjørte seg fast nord for Repvåg. Tre brøytebiler, en bergingsbil og en drosje sto i går kveld værfast ved Reinelva, mellom to rasområder. Ansatte i kraftlaget og lokale hyttefolk har skaffet mat til de rasfaste busspassasjerene.

– Jeg vil berømme brøytemannskapene i Presis vegdrift for godt arbeid under svært krevende forhold og også innsatsen deres for å hjelpe dem som er værfaste, er beskjeden fra byggeleder Torkjell Johnsen i Statens vegvesen

Det ligger an til dårligere vær fredag og fortsatt stor rasfare. Statens vegvesen vil gjøre en ny vurdering av situasjonen på E69 ved 09-tiden fredag.

Fortsatt stengt

I tillegg til at Nordkapp kommune er isolert fra omverdenen, er det fortsatt stengt over Sennalandet, fra Fossan til Skaidi, Hatter og mellom Hønsa og Nordkapptunnelen. Snefjord-Havøysund er fortsatt stengt. Det gjøres nye vurderinger i løpet av formiddagen, så her gjelder det å følge med på vegmeldingene.

I Loppa har strekningen mellom Nuvsvåg Tverrfjord fergeleie vært stengt lenge.