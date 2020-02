To menn siktet etter funn av død jente (17) i Tromsø

nyheter

Ei 17 år gammel jente ble funnet død i en leilighet i Tromsø sent tirsdag kveld. To menn er siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand.

Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig. 17-åringen ble funnet på en privat adresse i Tromsø sentrum. Det er funn på åstedet som gir politiet grunn til å etterforske om noen kan ha forvoldt jentas død.

To menn i 20-årene er siktet, mistenkt for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand. Siktelsen og grunnlaget for siktelsen blir vurdert fortløpende.