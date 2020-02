Snøras stengte veien

nyheter

På strekningen mellom Tverrfjord fergekai og Nuvsvåg har det gått ras og torsdag morgen var veien stengt.

Her skal det gjøres en ny vurdering klokken 12, opplyser Statens vegvesen. Lengre ut i Vestre-Loppa, mellom Sør-Tverrfjord og Sandland, er det nå åpnet for trafikk. Det er ellers verdt å merke seg at Øksfjordtunnelen stenges for vedlikehold mellom 08.30 til 09.30.

Det er ellers både rasfare og ruskete vært enkelte steder.

Det gjelder også den trafikkerte fjellovergangen Sennlandet, der det er vanskelige kjøreforhold, glatte veier og snøfokk.

– Det kan bli kolonnekjøring på kort varsel, opplyses det.

Ellers er det rasfare flere steder på Magerøya og Nordkynnhalvøya, i tillegg til at det er kolonnekjøring mellom Snefjord og Havøysund.