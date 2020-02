Åpnes ikke i løpet av kvelden

nyheter

Det er låst over Sennalandet for veifarende. Været er så dårlig at det er stengt både på Sennalandet og fra Fossan bom til Skaidi.

Ingenting tyder bommene løftes i løpet av kvelden, ettersom Statens vegvesen opplyser at det skal gjøres en ny vurdering klokken åtte fredag morgen.

Det er også vanskelig videre mot både Havøysund, Honningsvåg og Lakselv. Det er kolonnekjøring over Hatter, mens det er stengte veier videre. Snøras gjør at det er stengt mellom Olderfjord og Lakselv.

Derimot er E45 åpen. Kløfta var lenge stengt på grunn av et uhell.