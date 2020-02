Varmt farvel med Frank

nyheter

I dag ble Frank Juhls stedt til hvile etter et langt og begivenhetsrikt liv. Gründeren og hedersmannen ble 88 år gammel.

Sammen med kona Regine skapte han en eventyrlig bedrift i Kautokeino, fra den spede begynnelse i 1959 til en moderne bedrift som produserer sølvprodukter av ypperste klasse. I tillegg reiste han et signalbygg og en reiselivsattraksjon av de sjeldne.

Det var Alta-prost Anne Skoglund som forettet under begravelsen. Aller sterkeste vitnesbyrd kom det naturligvis fra de som kjente Frank aller best, nemlig familien. Datteren Sunniva Juhls var preget av sorg, men holdt en flott tale om faren.

– Jeg var vel guttejenta som fulgte i hælene på pappa, fortalte Sunniva i en varm og personlig tale til en pappa som ikke nødvendigvis gjorde alt pedagogisk riktig, men som lærte fra seg masse om faget og livet. Mens storesøster Rauna har tatt seg av driften i Bergen, har Sunniva vært daglig leder i Kautokeino.

For Kautokeino har Juhls Silvergallery betydd svært mye, både som arbeidsplass, destinasjon for turister og samlingplass for kultur, design og estetikk.

– Frank var en fantastisk person, tusenkunstner og altmuligmann. Det han har bygget opp i Kautokeino sammen med Regine har betydd svært mye for Kautokeino, som attraksjon og arbeidsplass, sa ordfører Hans Isak Olsen til Altaposten da dødsbudskapet kom.

– Det Frank har fått til er helt unikt. Han startet med to tomme hender og har sammen med familien laget et livsverk som er få forunt, sa Olsen.

De vakre smykkene nyter i dag stor anerkjennelse, og markedet er både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.