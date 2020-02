Hammerfest-regionen uten signaler til TV-bingo

nyheter

Tirsdagens TV-bingo i regi av TV Nord / Mediehuset Altaposten går dessverre uten spillere med Get-abonnement i Hammerfest-regionen.

– Get har fått problemer. De rapporterer til oss at de har funnet ut hvor feilen ligger, og at de jobber på spreng med å løse dette til neste uke, sier brukermarkedsansvarlig Ann-Siri Vesterslett hos Altaposten.

Også andre kunder blant annet i Nord-Troms har opplevd ustabilitet på tirsdagskvelden, men disse skal nå ha fått signalene tilbake.

– Vi må bare beklage at dette skjer, men tekniske feil kan dessverre forekomme. Denne gangen lå ikke feilen hos oss.

– De som har kjøpt bonger og ikke får brukt dem i kveld, kan ta kontakt med kundesenteret til Mediehuset Altaposten i morgen onsdag, sier Vesterslett.