Elever samlet inn 26.947 kroner til hjelpeprosjekter

Øvre Alta skole har i mange år gitt alt av overskudd fra sin solidaritetskafe til Romaniahjelpen Alta. I år valgte de også å bidra til Forut-prosjektet, som er en norsk bistandsorganisasjon som jobber for å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte. Organisasjonen jobber for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter i Asia og Afrika, gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring.

Lærte om solidaritetsarbeid

I år jobbet 1. til 4.klasse med Forut-prosjektet, mens mellomtrinnet jobbet for prosjektet Romaniahjelpen Alta.

–1 til 4. trinn jobbet mest med Forut-prosjektet. De så filmer som viste hverdagen til flere barn i Asia og Afrika. De øvde på sanger og jobbet med å forstå hva solidaritetsarbeid er, og dette gjorde elevene bevist på hvordan de kunne hjelpe de som trenger det gjennom det å arrangere solidaritetskafe. Det ble også laget produkter for salg, opplyser Gunvor Kjelsberg i Romaniahjelpen.

Stor støtte

På solidaritetsdagen ble det arrangert det tombola, loppemarked og loddsalg med masse flotte gevinster gitt av næringslivet i Alta, samt salg av elevprodukter. 5. til 7.trinn jobbet mest med Romaniahjelpen og litt med Forut-prosjektet. Gunvor Kjelsberg var også på solidaritetskafeen hvor hun foreleste om siste nytt fra Romania-hjelpen. Hun viste blant annet bilder fra hennes siste tur til Romania.

– Som vanlig var det fullt i gymsalen på skolen. Foreldre, onkler og tanker, besteforeldre, venner og familie er så flinke til å støtte opp om dette, roser Kjeldsberg.

Takknemlig

Hun opplyser at Forut-prosjektet fikk inn 10.009 kroner, mens Romaniahjelpen fikk inn 16.938 kroner.

– Det er bare å bøye seg i støvet for elevene. Romaniahjelpen er så takknemlig for dette bidraget. Vi reiser nedover igjen i september, og som vanlig blir det innkjøp av medisiner og utstyr for ett år, pluss at vi nå arbeider med å få i stand en aktivitetsdag for barna på barnehjemmene, som kan gå til eksempelvis et besøk på zoologisk hage, bassenganlegg , lekeland eller annet som de ikke har muligheter til å være med på i hverdagen. Det vil være noe barna kommer til å huske resten av sitt liv, sier Kjeldsberg.