– Flyseteavgiften må vekk for distriktene

Flyanalytiker mener det er fare for at Widerøe må redusere tilbudet enda mer enn de 4000 avgangene som kuttes på kortbanenettet. Nyheten om at Widerøe nå tar grep for å kutte kostnader møter stortingsrepresentant for Senterpartiet Geir Iversen mandag formiddag samtidig som han er på rundreise i Finnmark med stortingskolleger.