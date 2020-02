Widerøe kutter 4.000 avganger årlig: Rammer en rekke avganger i Finnmark

nyheter

Flyselskapet Widerøe kutter 15 prosent av de kommersielle flygningene sine i kortbanenettet. Totalt kuttes 4.000 avganger i året.

Fører til at reisebehovet ikke dekkes

Administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe sier til NTB at selskapet er i en fortvilt situasjon.

– Vi vet at resultatet av disse kuttene blir en transportstandard i en rekke distriktskommuner som ikke er i nærheten av å dekke reisebehovet. Likevel har vi ingen valg, sier han

Disse rutene rammes av kuttene *Bodø - Evenes legges ned. *Andenes - Evenes legges ned. Andenes - Bodø flys direkte og via Stokmarknes. Antall avganger Bodø - Andenes blir likt som i dag. *Bodø - Svolvær: Avgang fra Bodø 06:50 legges ned mandag og tirsdag. *Svolvær - Bodø: Avgang fra Svolvær 07:30 legges ned mandag og tirsdag. *Bodø - Mo i Rana avgang fra Bodø 06:25 legges ned torsdag-fredag.



*Mo i Rana-Bodø: avgang fra Mo i Rana 07:15 legges ned torsdag fredag. *Florø - Oslo: Avgang fra Florø 09:25 legges ned torsdag og fredag. *Bergen - Florø: Avgang 22:00 legges ned onsdag, torsdag og fredag. *Florø - Bergen: Avgang 06:30 legges ned torsdag og fredag. *Tromsø - Vadsø: Avgang 10:25 fra Tromsø legges ned søndag. *Vadsø - Tromsø: Avgang 11:55 fra Vadsø legges ned søndag. *Tromsø - Alta: Avgang fra Tromsø 08:20 legges ned alle ukedager. *Alta - Tromsø: avgang fra Alta 09:15 legges ned alle ukedager. *Oslo - Hovden: Avgang fra Oslo 08:00 legges ned alle ukedager fra 1.april. *Hovden - Oslo: Avgang fra Ørsta/Volda 09:25 legges ned alle ukedager fra 1. april. *Tromsø - Hammerfest: Avgang fra Tromsø 16:20 legges ned på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. *Hammerfest - Tromsø: Avgang fra Hammerfest 17:20 legges ned på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. *Direkteruten Oslo – Sandnessjøen legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Brønnøysund legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul *Direkteruten Oslo - Mo i Rana legges ned i oktober, november, desember, januar, februar og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Svolvær legges ned i oktober og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Leknes legges ned i oktober og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul. *Direkteruten Oslo - Namsos legges ned i oktober, november, desember og mars. Opereres medio april ut september og i forbindelse med påske/jul.

Alta blir rammet av kuttene

Blant avgangene som rammes er morgenruten fra Alta-Tromsø 09:15 og Tromsø-Alta 08:20 som legges ned alle ukedager, opplyser Widerøe i pressemeldingen. I tillegg rammes rutene mellom Vadsø og Tromsø, samt Hammerfest og Tromsø.

Med enkelte unntak trer endringene i kraft fra og med 4. mai 2020.

Det er spesielt Evenes som blir hardt rammet. Der legger Widerøe ned rutene til Bodø og Andenes. I tillegg blir flere avganger fra Tromsø, Bodø, Florø lagt ned og direkteruter fra Oslo lagt ned i deler av året.

– Vi har hatt dialog med Samferdselsdepartementet, og vår anbefaling er at flere av disse ruteområdene tas inn som anbud, sier Nilsen.

Årsaken til kuttene er økte avgifter over flere år, en kraftig svekkelse av den norske kronen og at den generelle markedsutviklingen i Norge har medført store utfordringer for lønnsomheten, opplyser selskapet i en pressemelding.