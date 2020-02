Legger ned elgjegerforeningen og deler ut klubbkassa

nyheter

– Det er en tid for alt, og nå har Alta Elgjegerforening gjort sitt. Jeg tror elgjegerforeningen har vært viktig i en tid da elgjakt har omfattet stadig flere, og blitt svært viktig for mange. Nå er vi kommet til den konklusjonen at foreningen ikke er like viktig for jegerne som den har har vært og har tatt konsekvensen av det, sier den nedlagte foreningens talsperson, Edvard Romsdal.