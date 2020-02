Andrine er ny leder for AUF i Finnmark

nyheter

AUF i Finnmarks nye leder kommer fra Ingøy, og studerer psykologi ved UiT. Andrine Klausen Simonsen ble valgt som ny leder ved helgas fylkesårsmøte i Stabbursdalen utenfor Lakselv, det melder AUF i en pressemelding.

– Jeg er utrolig stolt over tilliten årsmøtet har gitt meg, og jeg er klar for å styrke organisasjonen i Finnmark. Norge er et langt land, og det meste er nord – og i Finnmark er vi privilegert med store naturresursser og uendelige muligheter. Det skjer mye spennende i Finnmark, og det må vi unge være en del av, sier Klausen Simonsen.

Andrine har lang erfaring i AUF, og etter 2 år i fylkesstyret føler hun seg klar for å lede AUF i Finnmark i 2020. Hennes hjertesaker ligger i dyrevelferd og psykisk helse.