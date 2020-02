nyheter

Ifølge Elevundersøkelsen 2019/20 er Finnmark fylke både best og verst. Finnmark, sammen med Telemark, scorer lavt på statistikken for 7. trinn. Her har 5,6 prosent av elevene har svart at de har blitt mobbet av medelever, voksne eller digitalt mobbet av noen på skolen 2–3 ganger i måneden. For Finnmark er dette en nedgang fra 7,8 prosent i fjor. Landsgjennomsnittet er 7,1 prosent. Dette endrer seg drastisk til 10. trinn. I Finnmark har hele 9,7 prosent av elevene på 10. trinn svart at de har blitt mobbet. Dette er en økning fra 7,4 prosent i fjor. Landsgjennomsnittet er 6,6 prosent. Dette kommer frem i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

På 7. trinn er mobbetallet for Alta kommune nesten halvert fra året før – 4,7 prosent av elever har svart at de har blitt mobbet, mot 8,6 prosent året før. På 10. trinn trekker Alta kommune i negativ retning. 10,2 prosent av elevene har svart at de har blitt mobbet.

– Det er viktig at alle kommuner i Troms og Finnmark fortsetter å jobbe systematisk for å sikre alle barn en trygg og god skolehverdag. Elever og foreldre skal møte en skole med kloke lærere og trygge voksne, og en skole som er fri for mobbing, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V).

Tiltak mot mobbing

Regjeringen har tatt flere grep for å bekjempe mobbing. I 2017 innførte regjeringen skjerpede bestemmelser for skolemiljø i opplæringsloven, og i 2018 fikk alle fylker mobbeombud. Regjeringen har også satset på å heve kompetansen til ansatte i skolen.

– Det er viktig at skolene forebygger, oppdager og håndterer mobbing, og griper inn tidlig. Derfor bevilger vi 50 millioner kroner for å styrke kompetansen blant de voksne som jobber i skolen, sier Skei Grande.

139 kontaktet fylkesmannen for hjelp

Regjeringen åpnet i 2017 for at elever og foreldre som mener at skolen ikke håndterer mobbesaker godt nok, kan klage til fylkesmannen.

– I 2019 var det 139 elever som tok kontakt med fylkesmannen i Troms og Finnmark for å få hjelp i mobbesaker, skriver departementet.

Fylkesvis oversikt av Elevundersøkelsen 2019/20

FYLKE

TRINN

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Nasjonalt Trinn 7 7,1 7,2 7,0 7,1 Akershus fylke Trinn 7 6,8 7,4 7,4 7,6 Aust-Agder fylke Trinn 7 7,5 8,2 6,8 7,8 Buskerud fylke Trinn 7 7,3 6,9 6,5 6,2 Finnmark Finnmárku fylke Trinn 7 9,1 7,3 7,8 5,6 Hedmark fylke Trinn 7 6,0 8,2 7,8 8,4 Hordaland fylke Trinn 7 6,6 6,1 7,0 7,1 Møre og Romsdal fylke Trinn 7 6,0 6,7 5,7 5,9 Nordland fylke Trinn 7 8,4 8,3 8,1 7,8 Nord-Trøndelag fylke Trinn 7 7,2





Oppland fylke Trinn 7 6,8 7,8 6,7 7,5 Oslo fylke Trinn 7 7,9 7,7 7,5 7,9 Rogaland fylke Trinn 7 6,9 7,2 6,4 6,7 Sogn og Fjordane fylke Trinn 7 6,5 7,3 6,3 5,7 Sør-Trøndelag fylke Trinn 7 8,7





Telemark fylke Trinn 7 6,9 7,3 6,5 5,6 Troms Romsa fylke Trinn 7 7,8 7,6 8,5 9,0 Trøndelag fylke Trinn 7

7,1 7,9 6,9 Vest-Agder fylke Trinn 7 6,4 6,7 5,5 6,7 Vestfold fylke Trinn 7 7,7 6,8 6,5 6,3 Østfold fylke Trinn 7 6,3 7,2 6,6 7,6 Nasjonalt Trinn 10 7,7 8,3 7,1 6,6 Akershus fylke Trinn 10 8,0 8,5 7,8 7,2 Aust-Agder fylke Trinn 10 9,5 9,1 8,1 7,2 Buskerud fylke Trinn 10 6,6 7,3 5,5 5,2 Finnmark Finnmárku fylke Trinn 10 10,3 9,2 7,4 9,7 Hedmark fylke Trinn 10 6,8 7,3 5,5 7,1 Hordaland fylke Trinn 10 8,6 8,9 7,2 6,2 Møre og Romsdal fylke Trinn 10 6,5 7,0 5,8 5,7 Nordland fylke Trinn 10 8,3 8,4 6,7 7,7 Nord-Trøndelag fylke Trinn 10 8,1





Oppland fylke Trinn 10 6,8 9,8 8,6 6,4 Oslo fylke Trinn 10 9,3 9,1 8,4 6,8 Rogaland fylke Trinn 10 6,9 7,1 5,9 5,2 Sogn og Fjordane fylke Trinn 10 6,7 5,7 5,4 5,1 Sør-Trøndelag fylke Trinn 10 8,0





Telemark fylke Trinn 10 7,3 7,6 7,6 7,8 Troms Romsa fylke Trinn 10 8,1 6,3 6,7 6,2 Trøndelag fylke Trinn 10

10,2 7,9 7,5 Vest-Agder fylke Trinn 10 6,9 8,7 6,1 6,2 Vestfold fylke Trinn 10 7,2 7,4 7,4 7,5 Østfold fylke Trinn 10 6,7 9,6 6,8 6,6





FAKTA: Elevundersøkelsen

En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.

Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig å delta for øvrige trinn fra og med 5. trinn.

Tallene som nå vises i Skoleporten er kun fra fra 7. trinn, 10. trinn og vg1.

Gir lærere, skoleledere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen, slik at skolen kan følge opp med riktige tiltak.

451 184 elever svarte på undersøkelsen høsten 2019. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.

På nasjonalt nivå – når man ser på alle trinn fra 5. trinn til siste året på videregående – svarte 6,0 prosent av elevene at de har blitt mobbet av medelever, voksne eller digitalt mobbet av noen på skolen. Det er en liten nedgang fra 6,1 i 2018. Mye tyder på at dette er det laveste mobbetallet Elevundersøkelsen har målt med tilsvarende spørsmålsstilling siden starten i 2007. Det nasjonale tallet ser på flere trinn enn de som vises i Skoleporten, og kan derfor ikke sammenlignes.

I venstremenyen i Skoleporten finner du tall på fylke, kommune og skolenivå. Enkelte skoler får ikke tilgang til andelen som er mobbet av andre elever på skolen, grunnet fare for direkte identifisering av elevene. Les mer om hvordan du kan tolke tallene.

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen.

Les NTNUs analyse av Elevundersøkelsen og rapporten om de nasjonale tall.

Les mer om saker til fylkesmannen

FAKTA: Regjeringens hovedtiltak mot mobbing