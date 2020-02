Vant en million kroner: – I kveld skal jeg danse swing

nyheter

Det var en svært heldig mann i Alta som stakk av med den nasjonale premien på en million kroner pluss et reisegavekort på 100.000 kroner fredag 14. februar.

Lenge slet Norsk tipping med å få tak i mannen og det var derfor uklart om vedkommende var klar over gevinsten selv.

Svarte lørdag formiddag.

Først lørdag ettermiddag lyktes det Hamar å komme i kontakt med mannen, som hadde hørt på radio at det var en mann fra Alta som hadde stukket av med Eurojackpot-premien. Mannen turte ikke tro at det var han som hadde vunnet da han så flere ubesvarte anrop fra Norsk tipping.

– Helt utrolig! Så jeg er mannen fra Alta som har vunnet 1 million? Hva gjør jeg nå, var mannens første reaksjon, i samtale med Hamar.

Men det er et par ting den heldige vinneren har i tankene allerede.

– I kveld skal jeg danse swing. Det er det ingen tvil om, sier mannen lattermildt. Jeg skal nok unne meg en reise etterhvert, men jeg er usikker på destinasjon. Jeg har det fint i Alta, sier mannen fornøyd.

Tilfeldig premie

Den nasjonale premien trekkes tilfeldig ut blant én norsk spiller hver fredag som har spilt Eurojackpot hos Norsk Tipping, uavhengig av om førstepremien går ut eller ikke.

Pie-Christine Skagsoset Norseng ved Norsk Tipping forteller at nummeret Norsk tipping ringer fra kan oppfattes som et selgernummer og at vinnerne da avstår fra å svare på telefonen.

– Jeg har prøvd å ringe et par tre-fire ganger nå uten hell og tenker å prøve igjen litt senere i dag, sa hun lørdag morgen.

Norseng kan ikke gå ut med hvem den heldige vinneren er, som ønsker å være anonym. Hun kan forøvrig fortelle at hun har den mest fantastiske jobben som finnes.

– Å ringe nybakte lottomillionærer er det beste som finnes, ler hun.