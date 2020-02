Forventer at Babcock leverer etter avtalt kontrakt

nyheter

Forsvarets Bell-helikopter blir i Kirenes til 15. april. Det kommer fram av en pressemelding sendt fra Helse Nord.

– Etter grundige faglige vurderinger, har vi konkludert med at vi ønsker at Forsvarets helikopter skal ivareta oppdraget fram til 15. april, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus, på vegne av direktørene i de regionale helseforetakene.

Tas ut etter 15. april

Uro rundt stabilitet i ambulanseflytjenesten har skapt usikkerhet, særlig i Finnmark, om tilgjengelig luftambulanseberedskap. Det er derfor Forsvarets helikopter er stasjonert i Kirkenes som en ekstra ressurs.

Etter planen skal helikopteret tas ut av tjenesten 15. april før de ordinære ressursene skal løse behovet for luftambulanse.

Helse Nord skriver at Luftambulansetjenesten HF forventer at Babcock Scandinavian AirAmbulance AS vil levere den avtalte beredskapen i dagens kontrakt før Forsvaret avslutter sitt engasjement i Kirkenes.

– Babcock har ansatt og trent opp styrmenn og kapteiner som vil få fast base i Alta og Kirkenes. Ifølge selskapet vil dette skape en mer forutsigbar beredskap innen kort tid. I tillegg sjekkes det nå ut piloter for kortbane for å bemanne det svenske ekstraflyet som ved behov brukes for å styrke beredskapen, særlig i Finnmark.

Takker forsvaret

De regionale helseforetakene fikk 3. januar i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å arbeide for en løsning som kunne erstatte Forsvarets helikopter i Kirkenes før 15. april. I den forbindelse er det hentet inn tilbud fra sivile operatører og samtidig kartlagt og vurdert risiko i tjenesten ved et bytte.

Konklusjonen fra de fire regionale helseforetakene er at de ikke kan tilråde et operatørbytte på nåværende tidspunkt. De takker samtidig Forsvaret for hjelpen de bidrar med med sitt helikopter i Kirkenes.

– Etter grundige faglige vurderinger, har vi konkludert med at vi ønsker at Forsvarets helikopter skal ivareta oppdraget fram til 15. april. Det er blant annet knyttet til risikoen ved et operatørbytte på denne årstiden, hvor vinterværet og mørket gjør det ekstra utfordrende, sier Lofthus, på vegne av direktørene i de regionale helseforetakene.

Lite hensiktsmessig

Helse Nord skriver videre at prosedyrene for bruk av helikopteret i samspill med den øvrige helsetjenesten er godt etablert og at det etter en helhetsvurdering anses som lite hensiktsmessig å bytte operatør midt i perioden.

– En sivil operatør kunne avløst Forsvaret og videreført tjenesten fram til 15. april. Operative og medisinske forhold gjør at vi totalt sett vurderer det best at tjenesten beholder det helikopteret som nå er inne, sier Lofthus.

De fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene har tatt beslutningen samlet, og helse- og omsorgsministeren er innforstått med avgjørelsen.

Vurderer permanent ambulansehelikopter

Det er gitt en anbefaling om å etablere en permanent base for ambulansehelikopter i Kirkenes, og Helse Nord vil gjøre en vurdering av dette behovet – men dette vil ikke være mulig å ha på plass til 15. april.

– Uten at det går på bekostning av øvrig mannskap, har det i denne saken vist seg vanskelig å etablere en sivil tjeneste over en lang periode, skriver Helse Nord.