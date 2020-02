Det første digitale «spadestikket» for realisering av ny hall på Aronnes

nyheter

Kåre Simensen mener Alta IF nå kommet godt på vei i realiseringen av en ny idrettshall på Aronnes. To håndballbaner og en permanent flate for turnaktiviteter er tiltenkt i hallen.

– Som representant for Smart Construction Cluster, var det utrolig inspirerende å se på engasjementet til de som var tilstede, forteller daglig leder Kåre Simensen.

Inviterte til møte

6. februar inviterte Alta IF til brukermøte i forbindelse med klubbens planer for å realisere sitt hallprosjekt på Aronnes – og på møtet var hensikten å få tilbakemelding fra de potensielle brukerne av hallen på romprogram og behover som de så for seg for «sin idrett».

– Det startet med digital presentasjon av reguleringsarbeidet som til nå er gjort. Fokus var plassering av hall, infrastruktur og andre regulerings hensyn en må ta for å realisere planene for Altaparken, sier Simensen.

Etter den digitale presentasjonen ble deltakerne invitert til en spasertur inn i en digital kopi av hallen. Erfaringer og inntrykk fra dette førsteutkastet av hallen skal så bearbeides i en seksjon i neste del av møtet.

– Det manglet ikke på ideer og innspill til nye behov og endringsforslag til noen av løsningene som ble presentert. Tilbakemeldingen for denne type samhandling var unisont positiv, forteller Simensen.

«Litt mitt og litt ditt»

For daglig leder Kåre Simensen og Smart Construction Cluster er hallprosjektet svært viktig, da de har blitt invitert inn i prosjektet på et meget tidlig stadie.

– Vi vil lære mye, og jeg er helt sikker på at realiseringen av både hallen og ikke minst hele prosjektet Altaparken vil bli vellykket fordi prosjektledelsen inviterer brukerne med fra «dag en», og dermed skaper et eierforhold til hele prosjektet. Det er da nærliggende å tenke på slagordet « litt mitt og litt ditt».

Ved å komme såppass tidlig inn i prosessen lukes og problemer fort vekk uten at det blir altfor kostbart.

– Det er dyrt å slå ned en vegg eller en søyle når byggeprosessen allerede er i gang. Denne muligheten i å gå inn i et bygg for å se hvordan det fungerer for brukerne er ikke helt nytt, men det å involvere brukerne selv i prosessen er det. Alle bygg skal dekke et behov, og behovet er det brukerne selv som vet best hvordan løsningen på rommene bør være, forteller Simensen.

Han tror muligheten til å se og «gå» i rommene vil skape billigere bygg og gjøre det lettere å gjennomføre byggeprosjektene.

– Hele prosessen får en større effektivitet over seg. Det er ikke farlig å gjøre feil når du er i den digitale verden. Du må kanskje gå tilbake et hakk eller to i programmet, men ingen spikere eller mursteiner er satt på plass. Man har muligheten til å gjøre korreksjonene før man begynner å bygge.

Roser Alta IF

Simensen benytter anledningen til å gi honnør til Alta IF og deres samarbeidspartnere.

– Haldde Arkitekter og HR Prosjekt, for gjennomføring av møte og for deres videre opplegg i de neste fasene for realisering av Altaparken fortjener honnør. I den forbindelse vil det som er investert i Samhandlings- og Visualiseringssenteret bli et svært nyttig verktøy for å oppnå høy kvalitet på det som bygges. Vi ønsker Alta IF lykke til, avslutter daglig leder Simensen.