Nå får Alta to øre-nese-hals-spesialister

Altaposten har en rekke ganger i løpet av de siste månedene og året hatt saker som har belyst en situasjon hvor avtalespesialist Anette Schmiz tilnærmet ble presset til å si opp hjemmelen på grunn av et arbeidspress som slet henne ut. Schmiz har gjort en rekke forsøk for å få Finnmarkssykehuset og Helse Nord, som er anvsvarlig for avtalehjemmelen, til å lyse ut flere stillinger i Alta for å ta av arbeidspresset.