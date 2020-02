Tidligere Altaposten-journalist sentral i nettsatsing i Harstad

nyheter

– Harstad trenger en avis til. Med vår nye avis øker vi mediemangfoldet, konkurransen og gir folk et enda bedre nyhetstilbud, sier daglig leder Geir Are Jensen i Nu Publishing.

Selskapet etablerte seg i Bodø for 18 år siden og har siden satset også i Rana og Vefsn. Nu Publishings mål er å starte aviser i områder som mangler avis eller aviskonkurranse.

– Å satse i en by som Harstad ligger helt i kjernen av vår strategi, sier Jensen.

Sjefredaktør og administrerende direktør i Harstad Tidende, Kjell Rune Henriksen, ønsker nyskapningen velkommen.

– Dette har vi visst om en god stund. Vi frykter ingen og er klare til å ta opp kampen, sier han til avisa.

Nu Publishing AS er eid av Amedia (90,1 prosent) og Geir Are Jensen (9,9 prosent).

– Det er svært lenge siden Harstad Tidende hadde reell konkurranse, og byens befolkning fortjener to aviser, sier Jensen.

To redaksjonelle ledere fra Harstad Tidende melder overgang til den nye aktøren. Morten I. Jensen blir ansvarlig redaktør for den nye avisen. Han forlater dermed stillingen som nyhetsredaktør i Harstad Tidende. Med seg får han Lars Richard Olsen, som har vært frontsjef i avisa, og blir nyhetsredaktør. Lars Richard Olsen har tidligere jobbet for Altaposten som kulturleder.

Begge blir medeiere i den nye, heldigitale avisen, som foreløpig ikke har fått noe navn. (©NTB)