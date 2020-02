nyheter

Politiet melder om at de har gjennomført en fartskontroll like utenfor Kautokeino. Der måtte flere bilister innse at det ble en ekstra utgift i årets andre måned.

– UP har gjennomført fartskontroll ved Bredbuktnes. 10 forenklede forelegg for fart skrevet ut. Høyeste hastighet var 64 kilometer i timen i 50-sonen, skriver de på Twitter.