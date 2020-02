Frykter et Finnmark uten meieri

nyheter

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) og fylkesråd for næring Karin Eriksen (Sp) i Troms og Finnmark er svært bekymret for at Finnmark vil stå uten meieri som en konsekvens av regjeringas landbrukspolitikk.

– At Tine nå vurderer å nedbemanne med 150 ansatte, er nok et bevis på at regjeringas landbrukspolitikk ikke fungerer, sier Mo og Eriksen etter at nyheten om Tines planer kom ut.

I Finnmark vil dette gjelde ansatte og produksjon i Alta og Tana.

Tine vurderer å legge ned meieriene i Alta og Tana 149 ansatte kan miste jobben dersom Tine velger å legge ned tre meierier i Tana, Alta og på Sem utenfor Tønsberg. – Vi må rasjonalisere der det er overkapasitet, sier Tine-sjef Gunnar Hovland.

De framhever at Norge gjør seg sårbar som land når forsyningsgraden på lokalprodusert mat går ned.

– Den enorme importen av landbruksvarer, både kjøtt- og meieriprodukter, er en stor trussel mot vår mulighet til å bevare et bærekraftig landbruk og levende lokalsamfunn i hele Norge, mener fylkesrådene.

Frykter at dette er starten

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo frykter at dette bare er starten.

– Ryker meieriene, så er det ikke lenge før slakteriene også sliter. Det er allerede en presset situasjon. Dette er distriktspolitikk på høyt nivå og nå må regjeringa komme på banen.