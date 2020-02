En av disse får bygge ny skole til 140 mill

nyheter

Hammerfest kommune lyste for en tid tilbake ut oppdraget om å bygge et kombinert skole- og barnehagebygg i Kvalsund sentrum. 3 230 kvadratmeter skole og 1 020 kvadratmeter barnehage ligger inne i oppdraget, som også inneholder rehabilitering av miljøbygg på cirka 1 090 kvadratmeter og et opplæringsbasseng.