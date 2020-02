– Blir færre i ledelsen

nyheter

Til tross for at SpareBank 1 Nord-Norge leverer konsernets beste resultat noensinne for 2019, velger de å ta ned kostnadene.

– Ansvaret for næringsliv og personmarkedet samles i to nye roller, og vi blir færre i konsernledelsen. Dette er nødvendig for å få sikre gjennomføringskraft og fokus, sier konsernsjef Petter Høiseth i en pressemelding.

Blant erkjennelsen er at banken tjener mindre på tradisjonelle tjenester, som eksempelvis boliglån.

– Vi er, og vil alltid søke å være, konkurransedyktig på lån. Det betyr at vi fremover må ta en større andel av markedet for å opprettholde inntektene, påpeker han.

Resultatet for fjoråret er på hele 2.473 mill. kroner før skatt.

– Jeg er veldig fornøyd med tallene vi nå legger frem. Det kommer av langsiktig og hardt arbeid, og jeg er særdeles fornøyd med det laget vårt har prestert, oppsummerer Høiseth.

Samtidig understreker han at resultatet er preget av såkalte engangseffekter; sammenslåingen av skadeforsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB er et eksempel på dette.

– Når man justerer for engangseffektene ser vi at kampen om kundene preger den underliggende driften, sier konsernsjef Petter Høiseth.