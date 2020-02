– Det er ikke vanlig med skiutstyr til 40.000

nyheter

Utstyrsdebatten i langrenn dukker med jevne mellomrom opp i mediene og etter jul brakte det løs igjen. 7. januar siterte Aftenposten blant annet Martin Johnsrud Sundby på at «hvis du ikke er på trening to ganger i uken når du er 6,5 år, så er du liksom ikke med», mens Therese Johaug ble sitert på at «det er en profesjonalisering der, som gjør at 7-8-9-åringer skal ha mange par skøyteski og mange par klassiskski».I artikkelen gis det eksempel på at en ung langrennsløper kan ha utstyr for 45.500 kroner.