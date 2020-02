Sundnes: – Homofrieriet blir overtydelig

nyheter

Vassilieva er Nord-Norges representant og må finne seg i å være outsider med låtem I Am Gay.

MGP-ekspert Per Sundnes, som sist helg ledet Sami Music Award i Alta kultursal, tror ikke Liza når helt opp. Ifølge Betsson er ett av ankepunktene at «homsefrieriet blir overtydelig».

– Ender i bunnen

Sundnes har kommentert hvert eneste låt i Betssons oddspresentasjon.

– «I Am Gay» var den siste til å kvalifisere seg til lørdagens finale. Hun klarte å skille seg ut i delfinalen sin med en utpreget partylåt, men man må ikke glemme at delfinalen fra Nord-Norge nok var den klart svakeste. Jeg synes homsefrieriet blir overtydelig, og jeg antar at den kommer til å ligge i bunnen etter avstemningen, mener Sundnes.

Oddssetterne har imidlertid gitt 10,00 i odds, noe som tilsier at bidraget fra nord er outsider. Det samme gjelder for Magnus Bokn (10,0) og Tone Damli (12,00), sistnevnte med låten "Hurt Sometimes" som er skrevet av blant annet Helge Moen Reinsnes fra Alta.

Ulrikke favoritt

Den store favoritten, ifølge Betsson ,er forhåndsuttatte Ulrikke Brandstorp fra Sarpsborg med låten attention som har 2,0 odds. Sundnes er enig.

– Med «Attention» kommer det garantert til å gå bra for «særpingen». Jeg tror hun kan ta hjem seieren på ren viljekraft, mener Sundnes.

De andre artistene som er i toppsjiktet på oddsen er Didrik & Emil (5,0), Raylee (6.0) og Rein Alexander (7.0).

Derimot har oddssetterne null tro på Akuvi (25.0), Sondrey (25.0) og Kristin Husøy på hjemmebane (25.0).