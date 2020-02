Legekontoret er allerede renovert

nyheter

– 12. desember 2018 vedtok Loppa kommunestyre salget av helsehuset på Sandland. Salget gjorde det nødvendig å finne erstatningslokale. Det ble enstemmig vedtatt av kommunestyret at nytt legekontor skulle legges til Sandland skole, skriver representantene for de uavhengige i Loppa kommune, Gøril R. Henriksen, Hanne Nyheim, Line E. Posti og Henrik Pettersen i et svar til SV.